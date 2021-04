'Não discuto a História, mas verdadeiros democratas não apagam fotos ou fatos', diz Bolsonaro

SÃO PAULO - No dia do aniversário do golpe de 1964, 31 de março, o presidente Jair Bolsonaro criticou há pouco, em sua conta no Twitter, os que "apagam fotos ou fatos", ao lembrar a aprovação, pelo Congresso, de um projeto de resolução que anulou a sessão legislativa que destituiu o então presidente João Goulart, em 1964. O Legislativo invalidou a sessão de destituição de Jango numa votação em 21 de novembro de 2013.

"Em abril/2013 o Congresso anulou a sessão de 02/abril/64, que destituiu o Presidente João Goulart", recordou Bolsonaro. O presidente afirmou no tuíte que não discute a História, mas que "verdadeiros democratas não apagam fotos ou fatos". "Deus abençoe o Brasil e guarde nossa liberdade!", postou, ao finalizar a mensagem, acompanhada de uma foto antiga de Bolsonaro com farda do Exército.

- Em abril/2013 o Congresso anulou a sessão de 02/abril/64, que destituiu o Presidente João Goulart. - Não discuto a História, mas verdadeiros democratas não apagam fotos ou fatos. - Deus abençoe o Brasil e guarde nossa liberdade! pic.twitter.com/EKul9CNDLF — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 31, 2021

Na quarta-feira, 31, mais cedo, o ministro nomeado da Defesa, Walter Braga Netto, afirmou que os militares "não faltaram no passado e não faltarão sempre que o País precisar", ao oficializar as escolhas dos novos comandantes das Forças Armadas feitas por Bolsonaro.