Na volta do recesso, só oito deputados marcam presença na Câmara

BRASÍLIA - Apenas oito dos 513 deputados federais marcaram presença na Câmara até às 11h30 desta quarta-feira, na volta do recesso. Dos que compareceram à Casa, somente um participou desde o início do único evento agendado no dia, uma reunião para debater a situação da Embraer.

O deputado Flavinho (PSC-SP), que tem eleitorado na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, onde fica a sede da Embraer, presidiu a reunião convocada por ele e criticou a ausência dos colegas. “Eles estão mais preocupados com as eleições”, lamentou. Dois convidados compareceram, o economista Paulo Kliass e o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Herbert Claros da Silva. O presidente da Embraer, Paulo César de Souza e Silva, foi convidado, mas não compareceu.

A deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) também compareceu à reunião, após seu início. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) está no Rio de Janeiro, sem compromissos oficiais, e só deve retornar à Brasília amanhã.

Até a conclusão dos trabalhos deste ano, os deputados ainda têm questões importantes para discutir, como a votação do cadastro positivo e a situação do deputado Paulo Maluf (PP-SP). O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), agendou para o dia 7 de agosto uma reunião da Mesa Diretora para tratar sobre a cassação do deputado, que teve sua prisão decretada em dezembro do ano passado e hoje cumpre prisão domiciliar. Maluf foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias pelo crime de lavagem de dinheiro desviado durante a sua gestão como prefeito de São Paulo.