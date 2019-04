Na ofensiva contra Mourão, Carlos diz que não está reclamando no Twitter: 'São fatos'

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, continua na ofensiva contra o vice-presidente Hamilton Mourão. Foram 15 tuítes contra o vice publicados em dois dias (veja todos abaixo), até 10h45 desta quarta.

Ele nega que esteja apenas "reclamando do vice" no Twitter e diz que não são ataques: "São apenas fatos que já aconteceram e gostaria de continuar compartilhando".

Nesta quarta, Carlos atacou o vice publicando a chamada de uma matéria do Estado sobre uma declaração de Mourão a respeito do ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ), que deixou o Brasil após sofrer ameaças de morte. Para Carlos, Mourão está alinhado com políticos que detestam Bolsonaro. Ele diz estranhar este suposto alinhamento.

A notícia publicada em janeiro informa que Mourão disse que Wyllys deveria ter ficado no Brasil; "Nosso governo não tem política para perseguir minorias, esse não é o jeito que nós nos comportamos. Poderíamos protegê-lo", disse o vice na época.

Lembro que não estou reclamando do vice só agora e tals.... são apenas informações! Não ataco ninguém, são apenas fatos que já aconteceram e gostaria de continuar compartilhando com os amigos! Um bom dia a todos! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 24 de abril de 2019

Carlos ironiza a declaração de Mourão e diz que o deputado do PSOL, há anos adversário político dos Bolsonaro, deixou o Brasil numa "esperta jogada política cultural", e não por perseguição: "Estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o Presidente. Qualquer um sabe que Jean Willians (sic) não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural. Com a palavra, o culto."

Depois, publicou: "Lembro que não estou reclamando do vice só agora e tals.... são apenas informações! Não ataco ninguém". Um pouco mais tarde, respondeu a um tuíte de Levy Fidelix, presidente do PRTB, partido de Mourão. Fidelix compartilhou um vídeo em que o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) critica quem "patrocina" rusgas entre o vice o presidente Jair Bolsonaro. Carlos não é citado nem no vídeo, nem no tuíte de Fidelix.

"Suas posturas nunca foram novidades para ninguém. Não enganam ninguém. Bichinhos característicos, lamentavelmente!", escreveu Carlos. Em resposta a um seguidor que compartilhou o vídeo e escreveu "esse é o culpado, articulando nas costas do Presidente", Carlos respondeu: "Precisa desenhar?"

Nesta quarta, o Estado publicou uma entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), irmão de Carlos, em que endossa as críticas do irmão. Para ele, as declarações de Mourão têm causado "ruído" e Carlos está "apenas reagindo".

Antes disso, sem citar diretamente o vice, disse que quem despreza a suposta importância do escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, está demonstrando "total desconhecimento, se lixando para os reais problemas do Brasil ou acha que o mundo gira em torno de seu umbigo por motivos que prefiro que reflitam."

A declaração aconteceu depois que Mourão atacou Olavo por críticas a militares. O vice disse que o escritor deveria se dedicar à astrologia.

Veja as publicações de Carlos Bolsonaro contra Mourão nos últimos dois dias:

1. Resposta a publicação do jornal O Globo.

Ai pode e tá tranquilo. Vocês são patéticos! pic.twitter.com/p6sGt0bFht — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 23 de abril de 2019

2. Sobre curtida de Mourão em tuíte de jornalista.

3. Resposta a seguidor, sobre convite para palestra de Mourão.

Meu Deus! Traduzindo e expondo logo mais! É inacreditável! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 23 de abril de 2019

4. Tradução de convite para palestra de Mourão.

Tradução “so que parece ser” convite ao vice presidente para palestra nos EUA e convidados-se não visse não acreditaria que aceitou com tais termos (que pode ser conferido no próprio site da empresa) / já que desta vez não se trata de curtida vamos ver como alguns irão reclamar. pic.twitter.com/saNy6qRYGf — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 23 de abril de 2019

5. Vídeo de Mourão sobre crise na Venezuela

Quando a única coisa que lhe resta é o último suspiro de vida, surgem estas pérolas que mostram muito mais do que palavras ao vento, mas algo que já acontece há muito. O quanto querer ser livre e independente parece ser a maior crueldade para alguns. pic.twitter.com/FNCS6yDH2x — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 23 de abril de 2019

6. Declaração de Mourão sobre atentado a Bolsonaro

Naquele fatídico dia em que meu pai foi esfaqueado por ex-integrante do PSOL e o tal de Mourão em uma de suas falas disse que aquilo tudo era vitimização. Enquanto um homem lutava pela vida e tentava impedir que o Brasil caísse nas garras do PT, queridinhos da imprensa opinavam: pic.twitter.com/mAPVVvKAiR — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 23 de abril de 2019

7. 'Pela verdade'

Nunca foi por briga e sim pela verdade! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 23 de abril de 2019

8. Vídeo sobre rusgas

Curiosa opinião dos organizadores do canal do youtube “Vista Pátria” sobre ocorrido hoje. Assista sua colocação. https://t.co/ghmcDIR5Kf — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 23 de abril de 2019

9. Sobre a redução da pena contra Lula

Tirem suas conclusões.... de novo e de novo e de novo e de novo: https://t.co/suk3kLJ5yN — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 24 de abril de 2019

10. Sobre a 'despetização' de Onyx

Vale lembrar que o STF sentiu a pressão da internet e ruas ao analisar estranho caso de liberdade de expressão. Decisão se cumpre, mas também se comenta. Qualquer outra interpretação mais uma vez demonstra a paixão camuflada! pic.twitter.com/dLLcGnmMoP — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 24 de abril de 2019

11. Resposta a jornalista

12. Sobre Jean Wyllys

Caiu no colo de Mourão algo que jamais plantou. Estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o Presidente. Qualquer um sabe que Jean Willians não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural. Com a palavra, o culto: pic.twitter.com/8baawxnBzf — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 24 de abril de 2019

13. 'São fatos'

Lembro que não estou reclamando do vice só agora e tals.... são apenas informações! Não ataco ninguém, são apenas fatos que já aconteceram e gostaria de continuar compartilhando com os amigos! Um bom dia a todos! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 24 de abril de 2019

14. Resposta ao presidente do PRTB, Levy Fidelix

Suas posturas nunca foram novidades para ninguém. Não enganam ninguém. Bichinhos característicos, lamentavelmente! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 24 de abril de 2019

15. 'Precisa desenhar?'