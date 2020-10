Mulher de Kassio Marques, indicado ao STF, é nomeada para trabalhar com senador do Centrão

BRASÍLIA – Maria do Socorro Marques, mulher do desembargador Kassio Nunes Marques, foi nomeada nesta quinta-feira, 1º, para um cargo comissionado na Quarta-Secretaria do Senado, atualmente comandada pelo senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). A nomeação ocorreu no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação de Kassio Marques para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal.

Maria do Socorro era funcionária da liderança do Podemos e ocupava um cargo no gabinete do senador Elmano Férrer (PI), que recentemente foi para o PP. O partido é comandado pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais líderes de Centrão, que articula a aprovação de Kassio Marques no Senado.

No gabinete do Podemos, Maria do Socorro recebia R$ 11,5 mil mensais. No site do Senado não consta quanto ela receberá na secretaria comandada pelo PP.

O Estadão/Broadcast apurou que parlamentares do Centrão articulam para aprovar o nome do escolhido de Bolsonaro rapidamente.

O presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) quer fazer a sabatina de Kassio Marques a partir dia 15, dois dias depois de o decano Celso de Mello se aposentar. O calendário da tramitação que pode confirmar o escolhido do presidente para a Corte será decidida em uma reunião com líderes na próxima terça-feira, 6.

Maria do Socorro já trabalhou em gabinetes de outros parlamentares do Piauí, entre eles o do ex-senador e atual governador do Estado, Wellington Dias (PT). Nesta sexta-feira, 2, Elmano Férrer voltou a comemorar a escolha de Bolsonaro. “Mérito e competência do Kassio refletem em orgulho do Nordeste e do Piauí em ter um representante na mais alta Corte do país”, escreveu o senador nas redes sociais.

Procurado para tratar da nomeação na quinta-feira, 2, Heinze disse que não estava sabendo. A reportagem também tentou contato com Maria Socorro nesta sexta-feira, mas não conseguiu falar com ela.