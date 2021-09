Mulher de Eduardo Bolsonaro diz estar com covid e se tratando com hidroxicloroquina

Heloísa Bolsonaro, mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), afirmou em suas redes sociais estar com covid-19. A filha de 11 meses do casal, Geórgia, também teria sido infectada pela doença, segundo a mãe. Ela diz que ambas estão bem após terem sentido sintomas como febre, dor de cabeça, coriza e espirros no primeiro dia de infecção. O parlamentar, que acompanhou comitiva da Presidência em viagem a Nova York, revelou ter testado positivo para o coronavírus ao retornar para o Brasil e chegou a fazer live para mostrar seus sintomas.

Segundo Heloísa, esta é a segunda vez que ela recebe diagnóstico para covid. A primeira teria acontecido em 2020, durante sua gestação. A esposa do deputado afirma que a filha “está super disposta, se alimentando e brincando” após ter tomado medicamentos. Assim como o presidente Bolsonaro, Heloísa é defensora dos remédios que compõem o chamado “tratamento precoce” contra covid, e diz ter sentido alívio dos sintomas após tomar hidroxicloroquina e ivermectina. Ambas as substâncias, porém, não possuem qualquer benefício contra a covid comprovado pela ciência.

“Da outra vez eu estava grávida e não tomei, desta vez sim e estou impressionada”, escreveu.

Enquanto esteve em Nova York, Eduardo Bolsonaro participou de jantar na residência do embaixador do Brasil Junto à ONU, Ronaldo Costa Filho, acompanhou o pai e ministros em seus compromissos, foi às compras na 5ª Avenida e visitou, sem máscara, a sede do aplicativo pró-Trump GTTR. Assim como Heloísa, ele usou seu diagnóstico para elogiar o uso de remédios do tratamento precoce.