MST inicia 'abril vermelho' com invasões de fazendas em 4 Estados

SOROCABA - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) deu a largada, nesta terça-feira, 10, ao 'abril vermelho', que este ano inclui na pauta a liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, invadindo fazendas em quatro Estados. Uma rodovia foi bloqueada pelos manifestantes no Rio Grande do Sul.

Duas áreas foram invadidas no Estado da Paraíba, uma delas a Fazenda Volta, pertencente ao senador José Maranhão (MDB). No Ceará, foi ocupada uma área do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), do Ministério da Integração Nacional.

Fazendas foram invadidas também nos municípios de Teresina e Curralinho, no Piauí, e em Morro Agudo, no Estado de Goiás. Conforme o MST, as ações prosseguem nesta quarta-feira, 11, dia marcado marcado para “uma mobilização nacional em defesa da liberdade de Lula”.