MPF pede leilão urgente de casa de Sérgio Cabral em Mangaratiba

RIO - O Ministério Público Federal no Rio (MPF) pediu ao Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2) que seja feito, em caráter de urgência, o leilão de bens bloqueados de casal Sérgio Cabral Filho (MDB) e Adriana Ancelmo, incluindo a mansão de Mangaratiba, na Costa Verde fluminense. O pedido foi protocolado na noite desta terça-feira, 23, no processo para a alienação antecipada de seus bens bloqueados.

O MPF na 2.ª Região argumentou que o imóvel do casal em Mangaratiba e os outros bens estão se deteriorando e, por isso, se torna necessária uma resolução rápida desse caso, com o julgamento dos recursos no curto prazo. O pedido foi enviado ao desembargador federal Abel Gomes, relator dos processos da Força-tarefa Lava Jato no Rio no tribunal.

O TRF suspendeu o leilão, determinado pela 7.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em setembro do ano passado, até que os recursos da defesa fossem julgados. A decisão foi tomada após a defesa se Cabral argumentar que os leiloeiros encarregados de fazer o leilão estariam em situação irregular.

Além da casa de Mangaratiba, estão entre os bens para serem leiloados uma lancha, três automóveis e um jet ski, que foram avaliados em mais de R$ 12,5 milhões em um despacho de junho de 2017. A defesa de Cabral ainda não se manifestou sobre o novo pedido do MPF.