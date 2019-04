Mourão viaja ao Piauí e tem conversa 'franca e tranquila' com governador do PT

TERESINA - Com segurança reforçada e sem contato com a imprensa, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu nesta sexta-feira, 26, com o governador do Piauí Wellington Dias (PT) na sede do governo estadual, o Palácio de Karnak e, em seguida, recebeu o título de cidadão piauiense em solenidade na Assembleia Legislativa do Piauí. Ele chegou a se emocionar e embargar a voz ao falar do avô, piauiense que migrou para o Amazonas onde se destacou na carreira jurídica. A solenidade foi prestigiada pelos deputados petistas da bancada “por uma questão de urbanidade”, como explicou o deputado Franzé Silva (PT) ao Estado.

O Estado apurou com parlamentares que estiveram no Palácio de Karnak que o encontro entre Mourão e o governador Wellington Dias foi em clima cordial. Ambos trocaram gentilezas e o governador pediu apoio a Mourão na relação com o governo federal. Entre os políticos que estiveram no Karnak em encontro com Mourão estava o senador Ciro Nogueira (Progressistas), que foi reeleito esta semana como presidente nacional do Progressistas, partido do Centrão que tem interferido na tramitação da reforma da Previdência no Congresso.

O general reservou afagos ao governador petista: “Ao chegar hoje no palácio de Karnak para encontrar nosso governador, a conversa foi franca, tranquila, debatendo de forma republicana, honesta e sincera os problemas que atingem o País como um todo e em particular o estado do Piauí”, disse Mourão. “As coisas têm que ser simples. Nós, soldados, somos simples”, completou no discurso.

Evitando falar sobre política, Mourão leu um discurso em que reservou um tom sutil de crítica sobre as negociações políticas: “Temos que deixar de discutir no varejo e discutir no atacado”. Ele também elogiou o presidente. Segundo Mourão, Jair Bolsonaro faz um governo que visa “o bem comum e a liberdade”.

Um deputado do MDB do Piauí, Henrique Pires, levou uma faixa ao plenário e estendeu quando Mourão estava no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí com os seguintes dizeres: “Por que não te calas, Olavo da Virgínia? Viva Mourão do Brasil e agora piauense”. Com o reforçado esquema de segurança de Mourão, pouco se viu de manifestação de populares na rua durante a passagem do vice-presidente.