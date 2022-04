Mourão responde a Barroso: 'Forças Armadas não são crianças para serem orientadas'

BRASÍLIA - O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) reagiu nesta segunda-feira, 25, à declaração do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que as Forças Armadas estão sendo usadas para desacreditar o sistema eleitoral no Brasil. "Forças Armadas não são crianças para serem orientadas", afirmou Mourão ao Gaúcha Zero Hora.

A estudantes brasileiros na Alemanha, Barroso disse por videoconferência nesse domingo, 24, que há movimento político com intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no País. Falando a um grupo de estudantes brasileiros, por videoconferência, Barroso defendeu a integridade das urnas eletrônicas e condenou tentativas de politização dos militares. "É preciso ter atenção a esse retrocesso cucaracha de voltar à tradição latino-americana de colocar o Exército envolvido com política. É uma péssima mistura para a democracia e uma péssima mistura para as Forças Armadas", disse o ministro.

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, emitiu nota em que chama a declaração do magistrado de "irresponsável" e "ofensa grave".

Procurado pelo Estadão/Broadcast Político, Mourão não se manifestou.

Assista a trechos da fala de Barroso: