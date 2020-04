Mourão: ‘Forma como Moro saiu não é a mais apropriada’

BRASÍLIA – O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem feito um movimento importante para a “efetiva construção de uma base parlamentar” no Congresso. Na visão de Mourão, a proximidade com os partidos políticos resultará em redução de tensões, além de facilitar que o País supere o que considera a etapa final do combate ao novo coronavírus.

Segundo Mourão, o cenário econômico observado desde o final do ano passado somado à pandemia da covid-19 fez com que o governo decidisse mudar a estratégia junto ao Congresso, com maior aproximação de partidos políticos. Após 16 meses de mandato, o presidente Jair Bolsonaro começa uma fase mais dependente dos partidos do Centrão, tendo que reinventar sua base aliada e precisando articular uma tropa de choque para evitar que o debate de um impeachment avance no Congresso.

“No começo do governo, o presidente Jair Bolsonaro e todos nós tínhamos a visão de que com base no pragmatismo e nas ideias reformistas do nosso governo, expressadas pela reforma da Previdência, PEC Emergencial e outras propostas, de que esses seriam os assuntos que fariam uma convergência de ideias e de trazer os parlamentares para que aprovassem aquilo que o governo julga necessário”, disse Mourão em videoconferência promovida pela Arko Advice.

Segundo o vice-presidente, em um primeiro momento a estratégia do governo “até funcionou”, mas a partir do final do ano passado e começo deste ano, o novo cenário “obrigou o presidente a buscar nova forma de diálogo com congresso”. A estratégia, de acordo com ele, envolve uma “aproximação mais cerrada junto aos partidos, de modo que o presidente Jair Bolsonaro construa uma base que lhe dê certa estabilidade”.

Durante a entrevista, Mourão também defendeu que o governo se mantenha fiel às medidas defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e que volte a seguir os fundamentos do equilíbrio fiscal e da defesa pelas reformas econômicas após superar o enfrentamento da covid-19. “Não é verdade que houve uma espécie de descarte das ideias do ministro Paulo Guedes”, enfatizou Mourão. Ele também defendeu que é necessário que o Brasil continue a seguir “a questão das concessões e privatizações”.