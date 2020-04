Mourão fala sobre a crise do coronavírus na estreia do Estadão Live Talks

LEIA TAMBÉM > PGR contraria Supremo e diz que Bolsonaro pode sim decidir sobre isolamento

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, será o primeiro convidado da série Estadão Live Talks. Nesta terça-feira, 14, às 10 horas, ele conversa ao vivo com jornalistas do Estado sobre como o Brasil enfrenta a pandemia do novo coronavírus e quais os instrumentos para sair da crise.

Mourão responderá a perguntas de Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, de Eliane Cantanhêde, colunista do Estado, e de Tânia Monteiro, repórter em Brasília.

A transmissão acontece nas redes sociais do Estadão: YouTube (TV Estadão), Facebook, Linkedin, Twitter e também pelo Webinar. A cobertura completa estará no portal do Estadão (www.estadao.com.br).