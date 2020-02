Mourão defende Bolsonaro, mas diz que não autoriza uso de imagem em propaganda anti-Congresso

BRASÍLIA – O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro por compartilhar vídeos com aliados, pelo WhatsApp, em apoio a manifestações previstas para 15 de março. A informação foi revelada pelo Estado e gerou reação negativa no Congresso. Para o vice, “protestos fazem parte da democracia” e o presidente “não atacou as instituições”.

“Não autorizei o uso de minha imagem por ninguém, mas protestos fazem parte da democracia que não precisa de pescadores de águas turvas para defendê-la. O presidente @JairBolsonaro não atacou as instituições, que estão funcionando normalmente”, escreveu Mourão.

Não autorizei o uso de minha imagem por ninguém, mas protestos fazem parte da democracia que não precisa de pescadores de águas turvas para defendê-la. O presidente @JairBolsonaro não atacou as instituições, que estão funcionando normalmente. pic.twitter.com/PKHJCuz7A7 — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) February 26, 2020

Antes, outro militar do governo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, buscou se distanciar de campanhas de financiamento para o protesto, mas não deixou clara sua posição sobre as manifestações.

“ATENÇÃO. Estão usando meu nome, indevidamente e sem meu conhecimento, para pedir apoio financeiro a empresários e amigos, em prol de propaganda e/ou de manifestações políticas. Alerto a todos que jamais faria isso ou autorizaria tal procedimento”, disse Heleno.

Os protestos do dia de 15 de março surgiriam em reação à fala de Heleno, que chamou o Congresso de "chantagista" na semana passada.

Próximo de Bolsonaro, o secretário da Pesca, Jorge Seif Jr., também saiu em defesa do presidente. “Sutilezas: o que chamam de “protesto”, eu chamo de manifestação de apoio. Tudo dentro e previsto na democracia de meu país”, afirmou o secretário.

Mais cedo, Bolsonaro também se manifestou pelas redes sociais sobre a divulgação de vídeos convocando apoiadores a irem às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. O presidente não negou ter feito os disparos, revelados pela colunista Vera Magalhães, do Estado.

Sem citar o vídeo, Bolsonaro disse que "troca mensagens de cunho pessoal, de forma reservada". "Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República", afirmou no texto.