Mourão diz que Heleno no Planalto seria bom para Bolsonaro

O vice-presidente eleito, Hamilton Mourão (PRTB), avaliou como positiva a possibilidade de o general reformado Augusto Heleno ir trabalhar diretamente no Planalto, no comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), próximo ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Augusto Heleno era mais cotado para assumir o Ministério da Defesa, mas, conforme o Estado publicou nesta terça-feira, 6, deverá compor o núcleo duro do governo Bolsonaro, possivelmente no GSI. "Isso está sendo estudado. Se ele for para o Palácio, será bom para o presidente", disse Mourão.

A ideia de o general Heleno ir para o Planalto é permitir que ele esteja constantemente ao lado de Bolsonaro. Se estivesse na Defesa, Heleno teria uma agenda específica a cumprir, o que lhe exigiria viajar e ter compromissos relacionados às Forças Armadas.