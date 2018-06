Morre o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell, de 72 anos, morreu na noite deste domingo, 20. Ele estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na zona oeste, desde o último domingo, quando sofreu um infarto. Ele foi submetido a uma angioplastia de emergência, mas não resistiu. Até janeiro, Mac Dowell acumulava o cargo de vice-prefeito com o de secretário de transportes, quando foi substituído por Rubens Teixeira.

Em nota, o hospital informa que Mac Dowell faleceu devido a complicações decorrentes de um infarto agudo do miocárdio.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decretou luto oficial de três dias pela morte do vice-prefeito. “Mac Dowell foi um companheiro exemplar, um notório servidor público com inestimáveis serviços prestados a nossa cidade. Neste momento de dor imensa, minhas orações e pensamentos estão com sua família e com todos que admiravam o seu caráter e sua generosidade”, afirmou em nota oficial.

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro também emitiu nota oficial de pesar pela morte de Mac Dowell. "O Legislativo municipal, que decretou luto oficial de três dias, deixa as mais sinceras condolências à família e aos amigos de Fernando Mac Dowell pela inestimável perda."