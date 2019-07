Morre o jornalista Salomão Schvartzman aos 83 anos

O jornalista, sociólogo e advogado Salomão Schvartzman morreu na manhã deste sábado, 6, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tinha 83 anos. O hospital confirmou a morte, mas não informou a causa.

Natural de Niterói (RJ), Schvartzman começou sua carreira no jornal O Globo, na época de Roberto Marinho. Chefiou a sucursal paulista da Revista Manchete e foi apresentador do programa Frente a Frente, da TV Manchete, durante onze anos. Cobriu o julgamento do nazista Adolph Eichmann em 1961 e ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo em 1977.

O jornalista também acumulou passagens pela rádio BandNews FM e pelo canal BandNews TV, além de ter sido conselheiro do Museu de Arte de São Paulo.