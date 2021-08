Deputado federal por dez mandatos, Simão Sessim, 85, morre no Rio

RIO - O ex-deputado federal Simão Sessim (PP-RJ), de 85 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 16, no Hospital Pró-Cardíaco, na zona sul do Rio. Parlamentar por dez mandatos consecutivos - ele não conseguiu se eleger em 2018 -, Sessim tratava de um câncer linfático e contraiu covid-19.

A morte de Simão Sessim foi confirmada por um dos filhos, Sergio, ex-prefeito da cidade de Nilópolis, reduto eleitoral da família. "Com um aperto enorme no coração comunico a vocês o falecimento de um guerreiro que nunca fugiu da luta, combateu o bom combate e guardou a sua fé, você sempre estará conosco em nossos corações e nas nossas memórias. Deus me deu a honra de ser meu pai, que junto com a minha mãe nos ensinou o respeito ao próximo e o amor pelo nosso povo e pela terra onde nascemos", diz trecho de postagem de Sergio em uma rede social.

Filiado ao PP, Simão Sessim foi deputado federal entre 1979 e 2019. Elegeu-se primeiro pela extinta Arena, partido que deu suporte ao governo durante a ditadura militar e, ao longo das últimas décadas, esteve vinculado ao PDS, PPB e PP, além de um período vinculado ao PFL (hoje DEM).

Fora do Congresso ao somar 34.267 na última eleição, Simão Sessim atualmente ocupava o cargo de chefe da representação do governo do Estado em Brasília.