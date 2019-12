Morre Nilcea Freire, ex-ministra do governo Lula

SÃO PAULO - A ex-ministra da Secretária Especial de Políticas para as Mulheres do governo Lula Nilcea Freire morreu neste sábado, 28, aos 66 anos, no Rio de Janeiro.

A morte dela foi confirmada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), partido que se filiou em 1995. Ela lutava contra um cancêr.

"Nilcea Freire fez do Brasil uma liderança na área de políticas públicas para mulheres, tornando-se referência. Ela também atuou como médica, professora, pesquisadora e reitora da UERJ."

Trajetória

Foi ministra durante o governo Lula (de 2004 até 2011).

Formou-se em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde se tornou professora e, em 1999, reitora. Durante sua gestão, a UERJ implantou o sistema de cotas.

Em 2004, ela realizou a 1ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que motivou a criação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

Neste domingo, 29, políticos lamentaram a morte de Nilcea Freire.

#Luto Nota sobre o falecimento de #NilcéaFreire "Exemplar no exercício de funções públicas, deixa legado honroso. É uma inspiração para muitas mulheres e meninas no Brasil e no mundo", diz Anastasia Divinskaya, representante da ONU Mulheres Brasil. + em: https://t.co/CGUea8zQbH pic.twitter.com/yrL6qyPa6S — ONU Mulheres Brasil (@ONUMulheresBR) 29 de dezembro de 2019

Força aos familiares, amigos e companheiras de militância de Nilcéa, cuja contribuição para os direitos humanos está inscrita nas mais nobres páginas da história do nosso país.#NilcéaFreire #SenadorDeTodosNós #JaquesWagner — Jaques Wagner (@jaqueswagner) 29 de dezembro de 2019

Meus sentimentos à família, amigos/as e admiradores/as da nossa grande guerreira Nilcéa Freire, que nos deixou na noite deste sábado. Nilcéa PRESENTE! #nilceafreire pic.twitter.com/tYSPCNisCG — Benedita da Silva (@dasilvabenedita) 29 de dezembro de 2019

Nota de pesar pelo falecimento de Nilcéa Freire: https://t.co/lDTjrrYXul — PT São Paulo (@ptsaopaulosp) 29 de dezembro de 2019

Ela deixou dois filhos e três netas.