Deputado constituinte José Camargo morre aos 91 anos em São Paulo

Morreu na noite de ontem no Hospital Albert Einstein, aos 91 anos, o deputado federal constituinte José Camargo vítima de insuficiência cardíaca. Camargo foi eleito deputado federal por quatro mandatos consecutivos – entre 1971 e 1987 –, todos pelo MDB, do qual foi um dos fundadores. O partido abrigava, na época, os opositores da ditadura militar brasileira. Camargo se tornou constituinte, em 1987, pelo PFL.

Próximo de João Figueiredo, último presidente do período da ditadura militar, o deputado foi autor do projeto de emenda constitucional que permitiria a reeleição do mandatário – proposta que não vingou, frustrando a tentativa de setores governistas para resolver a crise sucessória.

Após deixar a vida parlamentar, em 1990, Camargo se tornou empresário na área de comunicação e lançou a Alpha FM, a 89 FM (a Rádio Rock) e a Nativa FM. Deixou cinco filhos e oito netos. O velório será as 8h30 e o enterro as 13h30 no cemitério do Morumbi, em São Paulo.