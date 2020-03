Morre Afonso Arinos de Mello Franco, aos 89 anos

Morreu na manhã deste domingo Afonso Arinos de Mello Franco, conhecido como Afonso Arinos Filho, aos 89 anos. O enterro será nesta segunda-feira, 16. Afonso foi o sexto ocupante da Cadeira nº 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL), eleito em 22 de julho de 1999, na sucessão de Antonio Houaiss.

LEIA TAMBÉM > Memórias de Afonso Arinos de Melo Franco são reeditadas em volume único

Afonso era parte de uma família de intelectuais e diplomatas: seu pai, ex-chanceler e ex-senador, Afonso Arinos de Mello Franco, foi responsável por criar a primeira lei contra o racismo no país.

Formado em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, especializou-se em política e direito internacional na Universidade Internacional de Ciências Sociais Pro Deo, em Roma.

Casou-se com Beatriz Fontenele de Melo Franco, com quem teve seis filhos e serviu ao Itamaraty, por mais de 30 anos onde ocupou cargos como foi embaixador no Vaticano, Malta, e Holanda.

Na política foi deputado da Assembleia Constituinte do recém-criado estado da Guanabara pela União Democrática Nacional (UDN) entre 1960 e 1961. Após o golpe militar de 1964, ocupou como suplente uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Em 1995, tornou-se comentarista de política internacional na TV Manchete, onde trabalhou até 1999. Além de conferências, artigos e discursos em diversos periódico, foi escritor. “Sou um memorialista, não me preocupo em dar lição a ninguém” disse em entrevista ao Estado em 2013, no lançamento de Tramonto, seu livro de memórias.