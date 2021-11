Morre a jornalista Cristiana Lôbo aos 63 anos

A jornalista Cristiana Lôbo, ex-colunista do Estadão, morreu nesta quinta-feira, 11, em decorrência de um mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta células da medula. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pela emissora de TV Globonews, onde a jornalista trabalhava como comentarista.

A jornalista Leilane Neubarth se emocionou ao noticiar a morte da colega. “Estamos todos sofrendo aqui, está muito difícil fazer jornal nesse dia, mas vamos seguir em homenagem a ela. Aprendi demais com ela como jornalista e ser humano”, afirmou.

A economista e colunista do Estadão Elena Landau também lamentou a morte de Cristiana. "O jornalismo perdeu Cris Lobo, que mudou a análise política nesse país. Insubstituível. Seu sorriso e sua serenidade. Eu perdi uma amiga querida e generosa, que me levou pelas mãos quando cheguei verde em Brasília", disse.

Cristiana tinha 63 anos e atuava no jornalismo há mais de 30. Passou pelas redações de O Globo e do Estadão, onde assinou a Coluna do Estadão, antes de migrar para a televisão. Desde 1997, a jornalista atuava como comentarista de Política da Globonews e estava afastada desde o ano passado para tratar a doença.

Segundo a Globonews, Cristiana acabou contraindo uma pneumonia, o que levou à internação, no último fim de semana, e agravou seu estado de saúde já debilitado.

A morte da jornalista foi lamentada nas redes por autoridades, políticos e colegas de profissão. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) a descreveu como "forte, incisiva, objetiva, doce, amável e inteligente". Também colunista deste jornal, a jornalista Eliane Cantanhêde afirmou que Cristiana teve "uma vida completa": "querida pelos colegas, respeitada pelas fontes, ótima mãe e avó e teve um lindo casamento". Veja a repercussão:

Cristiana Lobo nos deixou. Uma tristeza imensa. Foi uma lutadora. A primeira e grande estrela da Globonews, super jornalista, querida pelos colegas, respeitada pelas fontes. Ótima mãe e avó, teve um lindo casamento com o Murilo. Uma vida completa. — Eliane Cantanhêde (@ECantanhede) November 11, 2021

Não dá pra acreditar. Perdemos Cristiana Lôbo, um dos maiores nomes do nosso jornalismo. Sempre atenta, forte, incisiva, objetiva, doce, amável, inteligente. Tive a honra de aprender muito com ela. Continuarei aprendendo. Toda a solidariedade à família e aos amigos. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 11, 2021

Cristiana Lôbo foi uma das melhores e mais precisas analistas políticas que conheci. Mas, principalmente, era uma pessoa muito boa. Trabalhamos juntos no Estadão. Que perda terrível https://t.co/159geAQQmo — Marcelo de Moraes (@MarceloDMoraes) November 11, 2021

O jornalismo brasileiro perdeu uma grande profissional e eu uma amiga de muitos anos. Que Deus possa confortar a família de Cristiana Lôbo e seus colegas. pic.twitter.com/wayfMQG7Pn — Ciro Gomes (@cirogomes) November 11, 2021

Muito triste com a morte da Cristiana Lôbo, uma jornalista competente, sempre leve e objetiva. Uma grande perda para o jornalismo e para o país. Que Deus conforte a família e os amigos. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 11, 2021

Meu profundo sentimento pela perda de Cristiana Lôbo, uma das mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro. Afável no trato, digna na conduta e dedicadíssima na sua profissão. Minha solidariedade à família, amigos e colegas de Cristiana Lôbo. Descanse em paz amiga — João Doria (@jdoriajr) November 11, 2021

A jornalista começou sua carreira em Goiás, seu estado natal, cobrindo Política. Depois, seguiu para Brasília, onde foi repórter setorista de vários ministérios pelo jornal O Globo. Em 1992, foi contratada pelo Estadão, onde permaneceu por seis anos. Ela deixa o marido, dois filhos e dois netos.