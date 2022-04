Moro conversa sobre 'união do centro' em encontro com Leite

O ex-juiz Sérgio Moro (União) se reuniu nesta sexta-feira, 1º, com a senadora Simone Tebet e neste sábado com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite em meio a negociações envolvendo a terceira via. No Twitter, Moro disse ter conversado sobre “a união do centro”.

“Conversei com Eduardo Leite sobre o momento político do País e sobre a necessidade de união do centro que está sendo liderada no União Brasil por Luciano Bivar”, escreveu. Sobre o encontro com Tebet, afirmou que “democratas não podem se conformar com os autocratas.”

Os encontros aconteceram no hotel Intercontinental, na região da Bela Vista, em São Paulo. O local foi usado como QG de campanha de Moro na capital, onde fazia reunião com aliados quando estava no Podemos. Foi também no local que o ex-juiz se reuniu na manhã da quinta-feira com lideranças do União Brasil para sacramentar sua migração de partido, decisão que a presidente do Podemos, Renata Abreu, disse ter sido informada pela imprensa.

Como o Estadão mostrou, os integrantes do PSDB que são contra a pré-candidatura presidencial de João Doria mantêm planos de posicionar Leite como o nome do partido para o Palácio do Planalto. Moro também mostrou que deixou aberto a possibilidade de concorrer à presidência apesar da troca de partido.

Moro deixou o hotel no final da manhã deste sábado, 2, acompanhado do advogado Luis Felipe Cunha. Procurados, Tebet e Leite não retornaram até o fechamento da reportagem.