Moro cita artigo de professor de Harvard no Senado: ‘O incrível escândalo que encolheu’

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez referência em mais de uma ocasião, durante a audiência na CCJ do Senado, ao artigo do professor de Harvard Matthew Stephenson intitulado “O incrível escândalo que encolheu? Reflexões adicionais sobre os vazamentos da Lava Jato” para justificar seu posicionamento de que não vê nada de grave no conteúdo das supostas mensagens. O ministro presta esclarecimentos nesta quarta-feira, 19, aos senadores em relação aos vazamentos (acompanhe a sessão em tempo real aqui).

No texto, escrito em inglês e publicado no blog “Global Corruption”, o professor afirma que mudou de ideia em relação à gravidade das acusações feitas pelo site The Intercept Brasil a partir do vazamento de supostas mensagens trocadas entre Moro, então juiz da Lava Jato, com procuradores do Ministério Público Federal, entre eles o comandante da força-tarefa em Curitiba, Delton Dallagnol.

“Primeiro, achei que a evidência de extensas comunicações de texto entre o procurador principal e o juiz presidente eram (ou pelo menos deveriam ser) per se inadmissíveis. Usei uma linguagem muito forte para explicar isso, descrevendo o fato de que os dois estavam em contato regular por texto como “o cúmulo da impropriedade” e “uma violação chocante e indesculpável da ética judicial”, afirma o artigo.

“Segundo, porém, achei que as trocas de texto específicas relatadas pelo The Intercept – as que supostamente mostravam o coaching e a colaboração - eram bastante inócuas e não pareciam conter material muito problemático além do próprio fato de existirem as comunicações”, argumenta.

O artigo foi publicado no dia 17, depois de o The Intercept ter divulgado reportagens com base nas supostas mensagens obtidas, segundo o veículo, de uma fonte anônima. No dia 18, ou seja, depois da publicação do artigo, o site divulgou mais uma parte do conteúdo obtido dos celulares hackeados, na qual o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é citado nos supostos diálogos.

Leia aqui a íntegra do texto em inglês