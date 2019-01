Ministros tomam posse no governo Bolsonaro; veja a lista

Com a faixa verde e amarela no peito, o presidente Jair Bolsonaro fez a foto oficial de seu governo ao lado do vice-presidente, General Hamilton Mourão, e dos 22 ministros, após a cerimônia de posse em seus cargos. O governo de Bolsonaro reduziu de 29 para 22 o números de pastas.

O ministro Sergio Moro (Justiça), juiz federal responsável pelas ações da Operação Lava Jato, foi o primeiro a assinar o termo de assunção do cargo, ovacionado pelas convidados presentes no Palácio do Planalto.

Confira abaixo a lista dos ministros em ordem:

Onyx Lorenzoni (Casa Civil);

General Fernando Azevedo (Defesa);

Ernesto Araújo (Relações Exteriores);

Paulo Guedes (Economia);

Tarcísio Freitas (Infraestrutura);

Teresa Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento);

Ricardo Rodrigues (Educação);

Osmar Terra (Cidadania);

Luiz Henrique Mandetta (Saúde);

Almirante Bento Costa Lima (Minas e Energia);

Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações);

Ricardo Salles (Meio Ambiente);

Marcelo Antonio (Turismo);

Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional);

Damaris Alves (Direitos Humanos);

Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência);

Wagner Rosário (Transparência);

General Carlos Alberto Cruz (Secretaria de Governo da Presidência da República);

General Augusto Heleno (Segurança Institucional);

André Luiz Mendonça (Advocacia-Geral da União);

Roberto Campos Neto (Banco Central).