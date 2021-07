Ministro Rogério Marinho passa por cirurgia de emergência na Bahia

BRASÍLIA - O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, precisou passar por uma cirurgia de emergência na madrugada deste sábado, 16, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele teve um mal estar no começo da noite de sexta-feira ao chegar em Porto Seguro, onde passaria férias com a família.

Após exames na própria cidade praiana, Marinho foi diagnosticado com uma obstrução arterial e transferido para um hospital maior no município vizinho.

"Amigos, tive um mal-estar na noite passada quando chegava em Porto Seguro para férias com a família. Fiz exames e foi diagnosticada uma obstrução arterial. Na madrugada, passei por uma angioplastia para colocação de stent. Estou bem e espero receber alta nas próximas horas", publicou o ministro há pouco no Twitter.