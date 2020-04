Ministro próximo da família Bolsonaro é um dos cotados para assumir vaga de Moro

BRASÍLIA - Com a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, nesta sexta-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro avalia indicar para o posto o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Próximo da família Bolsonaro, Oliveira é considerado um dos ministros mais fortes do governo e um dos principais conselheiros do presidente.

Também é cotado para o cargo o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que é amigo do presidente. Em entrevista ao Estado, o governador Ibaneis Rocha (MDB), que se reaproximou do presidente nos últimos dias, disse que seu secretário seria um “ministro 100 vezes melhor” do que o ex-juiz da Lava Jato.

Entretanto, a escolha de Jorge Oliveira para o Ministro da Justiça é considerada segura entre aliados e interlocutores do presidente. O ministro é filho do capitão do Exército Jorge Francisco, morto em 2018, que por 20 anos foi chefe de gabinete de Bolsonaro.

Advogado e major da Polícia Militar, Oliveira foi chefe de gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Ele iniciou o governo no comando da Subchefia de Assuntos Jurídicos (SAJ), mas foi promovido a ministro ao assumir a Secretaria-Geral da Presidência, em junho de 2019.

Em pouco tempo, se tornou um dos mais influentes ministros do governo. Considerado discreto e de extrema confiança, Oliveira também passou a ser cotado para ser indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Moro anunciou sua saída do governo em pronunciamento nesta sexta-feira, após o presidente oficializar a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O ministro considerou a troca "de cima para baixo" uma interferência no órgão de investigação.