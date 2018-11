Ministro de Temer assumirá Secretaria de Justiça do governador eleito do DF

BRASÍLIA - Um dos principais aliados do presidente Michel Temer, o ministro de Direitos Humanos, Gustavo do Vale Rocha, deve assumir a Secretaria de Justiça do Distrito Federal no próximo ano. O ministro de Temer terá uma reunião com o governador eleito, Ibaneis Rocha (MDB), amanhã para tratar do assunto e formalizar a decisão.

Rocha também atua como conselheiro jurídico do presidente Temer e, no Palácio do Planalto, acumula interinamente a função de Subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) do Ministério da Casa Civil. Antes de assumir cargo no governo Temer, já foi advogado do MDB e do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ), preso no âmbito da Operação Lava Jato.