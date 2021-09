Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga testa positivo para covid-19

NOVA YORK - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve teste positivo para covid-19, segundo fontes da delegação brasileira em Nova York. É o segundo caso de um infectado por coronavírus na delegação brasileira. Queiroga esteve com o presidente Jair Bolsonaro no plenário da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira, 21, o que deve despertar reação internacional para rastrear os contatos do ministro e identificar possíveis focos de transmissão.

Queiroga não embarcou de volta a Brasília com Bolsonaro por isso. Está em Nova York no momento.