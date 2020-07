Ministro da Educação testa positivo para coronavírus

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta segunda-feira, 20, ter testado positivo para a covid-19. Ao divulgar informação no Twitter, Ribeiro afirmou que está medicado e despachará remotamente. Ele é o segundo ministro a confirmar hoje estar infectado pelo coronavírus.

“Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para Covid. Já estou medicado e despacharei remotamente”, escreveu.

Mais cedo, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, já havia informado que havia testado positivo. Com isso, já são quatro ministros do governo Jair Bolsonaro a contrair a doença. No início da pandemia, os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Bento Albuquerque, das Minas e Energia, se infectaram.

Pelo Twitter, Onyx contou que começou a sentir sintomas da doença na última quinta-feira e que o exame foi realizado no dia seguinte. "Quinta à noite comecei a sentir sintomas que poderiam ser da Covid. 6a passei por exames, entre eles o PCR e o resultado saiu hoje e o covid foi detectado. Desde 6a estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos", escreveu na rede social, citando medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento do novo coronavírus. "Estou bem melhor, em isolamento e sigo o trabalho em home office. Boa semana a todos nós", declarou.

O governo informou, no início do mês, que 108 dos 3.400 servidores do Palácio do Planalto testaram positivo para covid-19 até 3 de julho. "Não houve mortes e mais de 90% desses casos foram assintomáticos ou apresentaram apenas sintomas leves." Até o dia 20 de maio, eram 35 infectados, revelou o Estadão.