Ministro da Casa Civil diz que se vacinou ‘escondido’ para ‘não criar caso’

BRASÍLIA – O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou nesta terça-feira, 27, que tomou “escondido” a vacina contra a covid-19, por “orientação” para “não criar caso”, mas que a informação “vazou”. Sem saber que era gravado, Ramos disse em reunião do Conselho de Saúde Suplementar (Consu) que também tenta convencer o presidente Jair Bolsonaro a receber a vacina.

“Não tenho vergonha, não. Vou ser sincero. Eu, como qualquer ser humano, quero viver. Tenho dois netos maravilhosos, uma mulher linda. Tenho sonhos ainda. Quero viver, porra. Se a ciência, a medicina, está dizendo que é vacina, quem sou eu para me contrapor”, disse o ministro (ouça o áudio, cedido ao Estadão pela Rádio CBN).

O ministro da Casa Civil demonstrou preocupação com o avanço da covid-19. Ele disse que pessoas próximas têm sido vítimas da covid-19 e que teme pela saúde de Bolsonaro. “Estou envolvido, pessoalmente. Tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. Não podemos perder o presidente para um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco. Ele tem 65 anos”, disse Ramos.

Ramos também afirmou que a pandemia é uma “praga”, que está “ceifando vidas”. Ele afirmou que a doença não tem “partido”. “Ataca todos nós”, disse o ministro.

Além de Ramos, também estavam na reunião do conselho os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Justiça, Anderson Torres, além de representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No mesmo encontro, Guedes disse que o “chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano”. O ministro da Economia ainda afirmou que o SUS não deve dar conta de prestar atendimento à população no longo prazo e sugeriu até mesmo a entrega de “voucher” para uso da rede privada. “Você é pobre? Você está doente? Está aqui seu voucher. Vai no Einstein se você quiser”, afirmou o ministro, em referência ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Desde o dia 16 de abril, a vacinação para pessoas de 64 e 65 anos está disponível no Distrito Federal. Ramos recebeu a primeira dose no último dia 18. Ramos tem 64 anos. Aos 66 anos, Bolsonaro poderia se vacinar desde o começo de abril, quando o DF passou a distribuir doses para o público desta idade. Guedes, que tem 71, foi vacinado no mês passado, com a Coronavac.