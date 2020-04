Ministra Damares Alves visita área do Exército em Boa Vista

SÃO PAULO - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, visitou neste domingo a Área de Proteção e Cuidado do Exército em Boa Vista, capital de Roraima. O governo do Estado publicou nas redes sociais um vídeo no qual a ministra aparece ao lado do governador roraimense, Antonio Denarium (PSL), em uma área de obras.

No vídeo, a ministra se dirige a um grupo de pessoas que não aparece na imagem. "Obrigada, obrigada pela dedicação de vocês no cuidado, no atendimento aos nossos irmãos venezuelanos", diz Damares.

Até 18h deste sábado, 11, data da última atualização do Ministério da Saúde, Roraima registrava 75 casos de infecção por coronavírus, com três mortes.

Na agenda do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não há registro de nenhum compromisso da ministra neste domingo. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria da pasta.