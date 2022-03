Milton Ribeiro liga para Lira e diz que se explicará sobre gabinete paralelo e acusação de propina

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ligou para o presidente da Câmara Arthur Lira (Progressistas-AL) e disse que vai prestar esclarecimentos ao Congresso sobre a atuação de um gabinete paralelo de pastores dentro da pasta.

O Estadão revelou que um pastor pediu propina em ouro e em dinheiro para facilitar o acesso de prefeitos ao MEC. Após a descoberta de que um "gabinete paralelo" de pastores se instalou na pasta, deputados e senadores acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) cobrando apuração da improbidade administrativa e tráfico de influência.

Parlamentares também recolhem assinaturas para a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e apresentaram requerimentos para que Ribeiro se explique no Congresso.

Ontem, 22, o presidente da Câmara já havia cobrado do ministro explicações sobre o caso. “Ele tem que se explicar em relação a isso. Não pode haver dúvidas com relação à seriedade, tanto do trabalho do ministro, principalmente da Educação, quanto do ministério”, declarou Lira em entrevista coletiva ao chegar na Câmara.

O caso tem despertado revolta até de líderes do Centrão e da bancada evangélica, que nega qualquer vínculo com Ribeiro. Integrantes do Progressistas, partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira e Lira, são os que têm mais interesse na substituição do ministro. Hoje a legenda já exerce grande influência sobre a pasta e comanda o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão bilionário do MEC. A estrutura é presidida por Marcelo Lopes da Ponte, ex-assessor de Ciro no Senado.