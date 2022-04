Arma de Milton Ribeiro dispara em aeroporto e funcionária da Gol se fere com estilhaços

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disparou acidentalmente uma arma de fogo no Aeroporto Internacional de Brasília nesta segunda-feira, 25. Uma funcionária da Gol Linhas Aéreas foi atingida por estilhaços e teve ferimentos leves. O ex-titular do MEC foi levado à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal para prestar depoimento sobre o ocorrido.

A Gol afirmou ao Estadão que está dando suporte à funcionária, que passa bem. O ministro não embarcaria em um voo da companhia. O incidente aconteceu no balcão da Latam, enquanto ele separava documentos para embarcar para São Paulo.

Milton Ribeiro chefiou a Educação até o fim de março, quando denúncias de corrupção reveladas pelo Estadão fizeram com que ele saísse do cargo. Sob sua gestão, o MEC passou a priorizar pedidos levados à pasta por uma dupla de pastores evangélicos que, segundo prefeitos, cobravam propina para levar demandas ao Ministério.

O Estadão não conseguiu contato com Milton Ribeiro.