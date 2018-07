Militar do DOI diz que Paulo Stuart Wright esteve preso em SP

Pela primeira vez um militar do Exército admitiu que Paulo Stuart Wright, deputado estadual de Santa Catarina cassado em 1964, esteve preso no Destacamento de Operações de Informações (DOI), do 2.º Exército. Dirigente da Ação Popular (AP), grupo que se opunha à ditadura militar, Wright desapareceu em 1973. Foi visto pela última vez ao sair de um trem no ABC.

O sargento Massayuki Gushiken trabalhou no DOI de 1971 a 1975. Contou ao Ministério Público Federal que Wright estava na lista de presos do DOI e que ele foi levado a Brasília.