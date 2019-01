Em Brasília, militantes do PSL se reúnem em ponto de encontro de bolsonaristas

BRASÍLIA - Militantes do PSL de vários estados se reúnem nessa segunda-feira, 31, para passar a virada de ano em Brasília em uma bar que virou ponto de encontro dos "bolsonaristas" durante o processo de impeachment Dilma Roussef.

A anfitriã, Raimunda Alves dos Reis, dona do Quiosque Dominó, no Setor Indústrial, conta seu estabelecimento virou "point" de grupos de rua como Avança, Nas Ruas e MBR. Eleita deputada federal por São Paulo, a lider do Nas Ruas, Carla Zambelli, disse que optou por passar o reveleilon no Quiosque para estar perto da militância do PSL.

O primeiro a chegar foi o General Paulo Chagas, candidato derrotado do PSL ao governo do Distrito Federal.

O principal comentário entre os militantes é sobre a eleição a Presidência da Câmara. A grande maioria rejeita apoiar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM- RJ). "Rodrigo Maia representa a velha política. E o povo está contra a velha política" , disse Zambelli. Outros deputados também são esperados para a virada.