Michelle ironiza funk de Bolsonaro: ‘acompanhando de perto’

Em uma publicação no Instagram, a primeira-dama Michelle Bolsonaro ironizou o vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro aparece dançando funk em uma lancha com um grupo de jovens. “Estou acompanhando os acontecimentos de perto”, escreveu em um Story que mostra a imagem de uma ligação por vídeo entre ela e o marido.

Michelle também usou dois emojis que simbolizam “risadas” para mostrar que estava ironizando a situação em imagem publicada nesta quarta-feira, 22.

Na gravação, com seguranças em jet-skis ao redor, o presidente dança ao lado de dois homens e uma mulher uma paródia da música Baile de Favela feita em sua homenagem. O vídeo publicado pelo assessor especial da Presidência Mosart Aragão ironizava o chamado “Jantar da Democracia”, em que Lula e Alckmin estiveram presentes nessa semana. “Presidente preocupado com o ‘Jantar da Democracia’ de Lula/Alckmin”, escreveu o auxiliar.

A versão da música traz ofensas a mulheres de esquerda, comparando-as com cadelas, e cita, em tom de deboche, o ex-deputado Jean Wyllys. O passeio em queo presidente aparece dançando o 'Funk do Bolsonaro' ocorreu neste domingo, 19.

As cenas reacenderam uma polêmica que começou ainda em 2018, quando o Ministério Público Eleitoral de Pernambuco pediu a proibição da música, de autoria do MC Reaça.

Durante as eleições de 2018, a paródia da música embalou a “Marcha da Família com Bolsonaro”, evento que ocorreu no Recife.

MC Reaça era reconhecido ainda como grande fã de Olavo de Carvalho. O cantor, inclusive, fez referência ao livro ‘O Mínimo que Você Precisa Saber Para não ser um Idiota’ do filósofo e escritor. Na composição, as ideias do livro são vendidas como a “cura” para o feminismo.

Itinerário

O presidente voltará nesta quinta-feira, 23, para Brasília após sete dias de descanso em Guarujá, no litoral de São Paulo. O chefe do executivo nacional está desde a última sexta-feira, 17, hospedado no Hotel de Trânsito do Forte dos Andradas.

No sábado, 18, Bolsonaro pescou com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães e de noite foi a um culto na Assembleia de Deus, no distrito de Vicente de Carvalho.

No domingo,19, o presidente foi de motoaquática até a Fortaleza de Itaipu, em Praia Grande, onde almoçou e conversou na praia com alguns admiradores.

Na segunda-feira, 20, Bolsonaro passeou de motocicleta pelas cidades de Guarujá e Santos. Durante o passeio, parou em dois locais para comer pastel e ao voltar ao Forte aproveitou para tirar fotos com apoiadores. Em nenhum momento ele foi visto utilizando máscara de proteção facial.

Na terça-feira, 21, o presidente seguiu de barco para pescar na Ilha da Queimada Grande, entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe.

Na quarta-feira, 22, o chefe do executivo nacional saiu em comitiva até o centro do Guarujá, onde parou em uma lotérica para jogar e conversar com os funcionários da casa de aposta. Ele estava acompanhado do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na sequência, jantou em um restaurante na orla da praia, com sua filha, Laura e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães./COLABOROU LUCAS MELO, ESPECIAL PARA O ESTADÃO