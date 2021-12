Michelle Bolsonaro se fantasia de palhaça em campanha por doação de medula

A primeira-dama Michelle Bolsonaro participou na manhã desta terça-feira, 14, de um ato em prol da conscientização da importância da doação de medula óssea, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Michelle utilizou uma fantasia de palhaço, que denomina como Doutora Florinda, e carregou cartazes incentivando a doação acompanhada da Trupe Doutores de Esperança de Brasília e da Trupe Miolo Mole, organizações conhecidas pelas intervenções de humor em hospitais.

Fotos foram divulgadas no perfil oficial da primeira-dama. Na legenda, ela informou que esta terça marca o início da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea para “despertar a atenção das pessoas sobre a importância desse tipo de doação”. A semana de mobilização nacional para o tema ocorre entre os dias 14 a 21.

Antes do cargo de primeira-dama, Michelle participava de ações sociais nas ruas do Rio de Janeiro vestindo a personagem Doutora Florinda.

Recentemente, a primeira-dama apareceu vestida de Branca de Neve para divulgar a iniciativa do Natal Voluntário, que foi realizada pela Pátria Voluntária. O evento presenteou 55 crianças em situação de vulnerabilidade.

O programa Pátria Voluntária foi criado em 2019 e tem como objetivo incentivar o trabalho voluntário no País por meio de uma plataforma digital que conecta voluntários com oportunidades de voluntariado de instituições sociais. A primeira-dama é coordenadora e presidente do conselho do programa.