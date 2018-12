Michelle Bolsonaro ensaia cerimônia de posse no Palácio

A futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, visitou há pouco o Palácio do Planalto na véspera da posse do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro. Michelle ensaiou no Planalto sua participação na cerimônia.

Michelle circulou no Planalto acompanhada da equipe do cerimonial e de intérpretes de linguagem brasileira de sinais (Libras), atividade a que ela se dedica.

Michelle vestia calça preta, sapatilha baixa preta, blusa branca com estampas em azul, óculos escuros Dior e cabelo preso. Ela ensaiou parte da posse, como os passos da subida ao parlatório. É lá que Bolsonaro deve receber a faixa do presidente Michel Temer, já que a previsão é de chuva.

Voltada para a Praça dos Três Poderes, ela chegou a simular alguns gestos de tradução em Libras do alto do parlatório do palácio, de onde o marido fará, amanhã, seu primeiro discurso à nação. Segundo o diplomata Caio Mota, da equipe cerimonial da Presidência da República, ela, no entanto, não fará a tradução do discurso oficial para Libras.

Michelle também estava rodeada por uma comitiva com ajudante de ordens militar e seguranças. A futura primeira-dama passou pelos salões nobre, leste e oeste, onde serão feitas recepções e atos da cerimônia, como a foto oficial dos ministros com Bolsonaro e o vice-presidente, o general Hamilton Mourão.

Os salões do 2o andar do Planalto já estão completamente preparados e decorados com painéis para o evento inaugural do mandato de Bolsonaro, com posições fixadas e lugares reservados para ministros, parlamentares e convidados.