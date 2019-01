Michelle Bolsonaro quebra protocolo e, pela primeira vez, uma primeira-dama discursa

A primeira-dama Michelle Bolsonaro quebrou o protocolo ao discursar na cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Usando a linguagem de sinais, Michelle falou que "as urnas foram claras": "O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade". O discurso foi feito em libras, linguagem brasileira de sinais, e traduzido por uma interprete.

Michele também aproveitou para agradecer a solidariedade da população ao seu marido durante o período de recuperação após o atentado em Juiz de Fora (MG). Emocionada, Michelle interrompeu o discurso em um momento e beijou Bolsonaro duas vezes.

“Gostaria de modo muito especial de dirigir-me a comunidade surda, as pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos: vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano”, afirmou.

Na ocasião, a primeira dama fez um aceno às pessoas com deficiência que, segundo ela, terão atenção especial neste governo. "Gostaria de me dirigir de forma especial à comunidade surda e de deficientes: vocês serão ouvidos", defendeu, e emendou: "trabalho de ajuda que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira dama, posso ampliar de maneira significativa."

A primeira-dama fez um agradecimento especial a Carlos Bolsonaro, um dos três filhos do primeiro casamento do marido, e o único a acampnhar o casal durante o desfile em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios.

"Em especial quero agradecer ao meu enteado Carlos por toda ajuda e parceria durante 23 dias em que passamos no hospital em São Paulo. Agradeço ainda a população brasileira pelas orações que nos deram tanta coragem para seguir adiante", afirmou Michelle.