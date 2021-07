Mesmo em recesso, trabalho de bastidor da CPI rende 'muitos frutos'

A primeira semana de recesso no Congresso não desviou o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que se dividiu em sete núcleos para acelerar investigação sobre suposta omissão e corrupção do governo federal na pandemia. “Os trabalhos continuam intensamente”, conta a jornalista Eliane Cantanhêde no novo episódio de Por Dentro da CPI.

Como mostrou o Estadão, a ideia é que os núcleos ajudem a estruturar um material consistente, baseado nos documentos recebidos, para auxiliar na produção do relatório final, do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

“A CPI continua atuando muito firmemente, inclusive debruçada sobre os sigilos bancários, fiscais e de comunicação que foram quebrados”, diz a colunista do Estadão.

Para dar ainda mais agilidade na apuração, membros da CPI estão em contato com o Tribunal de Contas da União, Receita Federal e órgãos de investigação “que possam dar suporte a esse trabalho mais braçal”, comenta a jornalista. Na última quarta-feira, 21, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), se encontrou com o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino.

“É um trabalho que demora, mas que tem rendido muitos frutos para a CPI”, avalia Eliane. “Continuam firmes os trabalhos e as investigações continuam produzindo surpresas dentro da CPI e provas para o relatório final”, completa.

Os depoimentos à comissão serão retomados no próximo dia 3 de agosto.