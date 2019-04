Menina se recusa a cumprimentar Bolsonaro durante cerimônia de Páscoa

BRASÍLIA - Uma menina se recusou a cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro durante a celebração de Páscoa, na última quarta-feira, 17, no Palácio do Planalto. O próprio Bolsonaro divulgou um vídeo em sua conta no Twitter do momento em que cumprimenta crianças da Escola Classe 1 da Estrutural, região da periferia de Brasília, e Yasmin - nome identificado no crachá - se nega a estender a mão para ele.

Na imagem, Bolsonaro aparece ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele sorri e pega algumas crianças no colo. Quando ele cumprimenta as crianças que estavam na última fila do grupo, Yasmin cruza os braços e faz sinal de negativo com a cabeça diante da investida do presidente. O momento ocorre aos 28 segundos do vídeo.

"Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele" (Provérbios 22:6). Vamos cuidar do futuro do Brasil! pic.twitter.com/RFrWooMuoS — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 19 de abril de 2019

Não é a primeira vez que um fotógrafo registra o momento em que um presidente não consegue cumprimentar uma criança. Em 1979, a menina Raquel Coelho Menezes de Souza, de quatro anos, se negou a cumprimentar o então presidente João Baptista Figueiredo durante uma parada cívico-militar no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A foto virou símbolo da resistência à ditadura militar.

Ao publicar o vídeo feito no Planalto, Bolsonaro citou um versículo do livro bíblico de Provérbios: "Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele.” Na postagem, ele ainda escreve “vamos cuidar do futuro do Brasil!”.