'Meirelles é o nome dos sonhos para o secretariado', diz Doria

O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), teceu elogios nesta segunda-feira, 12, ao ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB), cotado para Fazenda estadual. Ao falar sobre a possibilidade de convidar o emedebista para compor seu time, o tucano disse se tratar de um nome "brilhante".

"Meirelles é o nome dos sonhos para o secretariado", afirmou Doria. "É um dos nomes mais qualificados, é brilhante", emendou. Meirelles seria o quarto ministro de Temer a integrar chapas do governo paulista.

Doria já anunciou três ministros de Temer em seu secretariado: Rossieli Soares, na Educação; Gilberto Kassab (PSD), na Casa Civil, e Sérgio Sá Leitão, na Cultura. O atual ministro da Fazenda de Michel Temer, Eduardo Guardia, teve uma conversa reservada com o governador eleito na semana passada, mas também não houve convite formal para o cargo.

Presidente do Banco Central na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Fazenda de Michel Temer, Meirelles foi candidato à Presidência neste ano e obteve pouco mais de 1% dos votos válidos na disputa.

Doria se reúne com Major Olímpio

Doria afirmou ainda que se reuniu com o senador eleito Major Olímpio, um dos nomes que deverão atuar na articulação do presidente eleito Jair Bolsonaro no Congresso. "Me reuni por uma hora com o senador Major Olímpio. Foi um encontro pacífico e sereno. Nosso sentimento é convergente", afirmou.