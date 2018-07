Meirelles busca apoio entre evangélicos e relativiza apoio de fiéis a Marina

O pré-candidato à Presidência da República pelo MDB, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, deu continuidade ao seu aceno aos evangélicos nesta terça-feira. Meirelles falou para cerca de 80 representantes da igreja que se reuniram em Brasília para debater política em um encontro intitulado "Desafios da Igreja em ano Eleitoral", realizado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil (CGADB).

O evento contou com a presença de representantes de convenções de todo o País, inclusive do Distrito Federal e da igreja frequentada pela pré-candidata da Rede, Marina Silva. A candidata, inclusive, foi citada em diversas conversas de bastidores entre os pastores antes da chegada do ex-ministro.

Para Meirelles, no entanto, não é tão claro o apoio dos evangélicos à pré-candidata. "A Marina já não está mais muito forte nesse nicho como foi no passado, devido a divergências naturais", respondeu Meirelles a jornalistas ao ser questionado se ele estava entrando em um território já dominado por ela.

Meirelles esteve no mês passado em um culto da mesma igreja em São Paulo e tem participado de outros encontros com os religiosos.

Ele disse que está em uma fase de conversar com todos os setores da sociedade, por isso tem participado desses eventos. "Tenho falado porque eles têm demonstrando muito interesse em me ouvir", disse. Meirelles disse que não há ainda nenhuma definição sobre quem será seu vice e o mais provável é que se vá para a convenção com a vaga ainda indefinida.