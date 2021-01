MDB deve anunciar candidato à presidência do Senado nesta terça-feira

BRASÍLIA – O MDB deve anunciar nesta terça-feira, 12, o candidato à presidência do Senado. Maior bancada na Casa, o partido tem quatro nomes na disputa – os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (PE), e no Congresso, Eduardo Gomes (TO), e os senadores Eduardo Braga (AM) e Simone Tebet (MS) – Tebet e Braga são os favoritos.

A decisão de antecipar em alguns dias o lançamento do nome foi tomada para neutralizar o avanço do candidato do DEM, Rodrigo Pacheco (MG), que nesta segunda-feira, 11, recebeu o aval da bancada do PT.

Leia Também Lira e Baleia divergem sobre projetos que retiram poder de governadores sobre as polícias

Pacheco é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e também tem respaldo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), do PSD, Republicanos, PROS e PT, além do DEM. O bloco conta agora com 28 senadores.

Com a maior bancada, de 13 senadores, o MDB também vai filiar nesta terça os senadores Rose de Freitas, que deixou o Podemos, e Veneziano Vital do Rêgo, ex-PSB. A reunião do partido está marcada para 15 horas.