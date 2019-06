MC Reaça é sepultado; bolsonaristas lamentam morte

SOROCABA – O corpo do cantor Tales Volpi Fernandes, de 25 anos, foi sepultado nesta segunda-feira, 3, no Cemitério Parque dos Indaiás, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Compositor de músicas de apoio à campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, MC Reaça foi encontrado morto no sábado, na margem da rodovia D. Pedro I, em Valinhos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como “possível suicídio” – ele estava pendurado por uma corda em uma árvore.

Horas antes, a família de uma jovem com quem Tales teria um relacionamento extraconjugal (ele era casado) acusou-o formalmente de agressão. A vítima, uma agente de viagem de 28 anos, continuava internada ontem no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, com ferimentos no rosto e fratura em dois pontos do maxilar.

Conforme um familiar da vítima, que pediu para não ser identificado, o músico a agrediu violentamente após ser informado de que ela estava grávida. O próprio cantor teria ligado ao seu pai e à madrasta relatando o acontecido. O caso foi registrado na Polícia Civil de Indaiatuba. A assessoria do hospital informou que a jovem deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas permanecia internada, em observação – não estava descartada a possibilidade de ela ter de passar por uma cirurgia. O hospital não confirmou se a jovem estava grávida.

O presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados publicaram mensagens no Twitter, no domingo, em que lamentam a morte do Mc Reaça, e exaltaram suas qualidades e o papel do músico na campanha do então presidenciável do PSL. Não houve, no grupo, entretanto, quem comentasse a agressão à agente de viagem.

“Tales Volpi, conhecido como MC Reaça, nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos”, diz mensagem publicada por Bolsonaro na manhã de domingo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho “03” do presidente da República, publicou uma foto em que aparece ao lado do músico, fazendo o gesto de “arma” com as mãos, durante um ato de campanha em Campinas, no ano passado. “Fica a imagem de um homem alegre, trabalhador, gente fina e criativo. A sua força deu resultado! Vai com Deus Tales Volpi ‘Mc Reaça’”.

Já o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), o “02” divulgou um vídeo em que Mc Reaça pede, recitando versos, a eleição de Bolsonaro. “Obrigado sempre pela força Descanse em paz”, escreveu o vereador.

Parlamentares de oposição, por outro lado, criticaram o presidente. “MC Reaça e o machismo cotidiano. Fez músicas em que classificava mulheres de ‘cadelas’ e que deveriam ser alimentadas ‘com ração’. Recebeu honrarias de Bolsonaro e Flávio compartilhava vídeos com estas baixarias. Agrediu a amante grávida e se suicidou. O feminismo é necessário”, escreveu o deputado Ivan Valente (PSOL-RJ).

A Polícia Civil de Valinhos informou que as circunstâncias da morte do músico serão investigadas. O laudo preliminar sobre a causa do óbito deve ser entregue esta semana.