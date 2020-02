Marinho indica procurador da Fazenda Nacional como secretário-executivo

BRASÍLIA - O novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, terá como seu secretário-executivo o procurador da Fazenda Nacional Claudio Xavier Seefelder Filho. Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicada em edição extra do Diário Oficial que circula nesta quinta-feira, autoriza a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário-executivo no Desenvolvimento Regional.

Seefelder Filho atuava como coordenador substituto da coordenação-geral de Atuação Judicial perante o Supremo Tribunal Federal (STF), da Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial.

Marinho tomou posse como ministro do Desenvolvimento Regional na última terça-feira, 11. Braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, Marinho deixou a Secretaria Especial da Previdência, na semana passada, para assumir a Pasta no lugar de Gustavo Canuto, que assumirá a presidência da Dataprev.