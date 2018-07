Marginal Pinheiros e rodovias Dutra e Régis Bittencourt estão bloqueadas por manifestantes

PORTO ALEGRE - O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) Guilherme Boulos afirmou que manifestantes da Frente Povo Sem Medo estão bloqueando a Marginal do Pinheiros e as Rodovias Presidente Dutra e Régis Bittencourt, "em defesa da democracia e contra a perseguição a Lula".

+ Tribunal da Lava Jato condena Lula por unanimidade

Um vídeo do MTST mostra o bloqueio na Ponte do Socorro, na Marginal Pinheiros.

Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 24, no caso triplex. Esta é a maior derrota de Lula na Operação Lava Jato.

+ Veja quais são os cenários possíveis para o ex-presidente Lula