Randolfe Rodrigues critica fala de Queiroga na TV: 'cara de pau'

O pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi à rede nacional de rádio e televisão neste domingo, 17, anunciar que vê indícios para encerrar a emergência sanitária por covid no País, reacendeu a guerra de versões sobre a atuação do governo na pandemia nas mídias sociais. Integrantes da oposição relembraram crises envolvendo a gestão federal no combate ao novo coronavírus, enquanto governistas destacaram o alto índice de vacinação e reforçaram o teor da fala do ministro.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que integrou a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, reivindicou para o colegiado o mérito que Queiroga diz ser do governo federal.

Leia Também Queiroga escolhe as palavras no anúncio sobre fim do estado de emergência

“É muita cara de pau Queiroga ir pra TV falar que eles fizeram algo para salvar vidas! Se não fosse a CPI da Pandemia não tinha vacina, tinha propina para os integrantes do Governo! A vacina está garantindo a superação da pandemia, o Governo garantiu a crise!”, publicou o senador.

Randolfe afirma com frequência que a CPI foi responsável por trazer imunizantes contra a doença ao País. O feito também é disputado por João Doria (PSDB), ex-governador de São Paulo.

É muita cara de pau Queiroga ir pra TV falar que eles fizeram algo para salvar vidas! Se não fosse a CPI da Pandemia não tinha vacina, tinha propina pros integrantes do Governo! A VACINA está garantindo a superação da pandemia, o Governo garantiu a CRISE! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) April 18, 2022

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) classificou a fala do ministro como uma tentativa de "falsear a história”. Escreveu: “Queiroga na TV é a tentativa torpe de falsear a história. Mais de 660 mil mortes, grau de letalidade altíssima, atraso na compra de vacinas, propina, cloroquina. O que conteve a pandemia foi a vacina, que eles tanto negavam”.

Queiroga na TV é a tentativa torpe de falsear a história. Mais de 660 mil mortes, grau de letalidade altíssima, atraso na compra de vacinas, propina, cloroquina. O que conteve a pandemia foi a VACINA, que eles tanto negavam. — Ivan Valente (@IvanValente) April 18, 2022

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) descreveu a atitude do Ministério como um retrocesso. “Um país, isoladamente, não pode decretar o término da situação global de emergência sanitária”, disse, embora a fala de Queiroga se referisse à situação no Brasil.

“Mas mesmo assim, Queiroga anuncia mais um retrocesso no combate à Covid, confirmando o negacionismo desse governo que desde o início não se importou com a doença e nem com a vida das pessoas”, completou.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) defendeu a atuação da Saúde na pandemia e elogiou a cobertura vacinal no País, apesar de já ter feito publicações lançando dúvidas sobre os imunizantes. “Ministro Queiroga anuncia edição de Ato Normativo declarando o fim do Estado de Emergência de Saúde Pública. A motivação da medida é a quantidade de vacinas disponíveis, ampla cobertura vacinal, capacidade de assistência do SUS, entre outros”, escreveu.

Ministro Queiroga anuncia edição de Ato Normativo declarando o fim do Estado de Emergência de Saúde Púb. A motivação da medida é a quantidade de vacinas disponíveis, ampla cobertura vacinal, capacidade de assistência do SUS, entre outros.@mqueiroga2@jairbolsonaro pic.twitter.com/DZJY2Pbvvd — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 18, 2022

O próprio Queiroga, por sua vez, exaltou a campanha de vacinação do País como a maior do mundo e afirmou que o Brasil “caminha para voltar à normalidade”.