Maranhão tem quarto assassinato de indígena em um mês e meio

Mais um índio da etnia Guajajara foi morto no Maranhão neste mês. Segundo informou a Fundação Nacional do Índio (Funai), Dorivan Soares Guajajara, residente na Terra Indígena Arariboia, e mais conhecido como Cabeludo, foi assassinado na Vila Industrial do município de Amarante, interior do estado.

Citando informações da polícia maranhense, a Funai informou que "estão descartadas todas motivações de crime de ódio, disputa por madeira ou por terras" na morte de Gajajara, que estava "em companhia do não indígena Roberto do Nascimento Silva", ainda segundo as informações da Funai.

"A Funai acompanha o caso junto às instituições de Segurança Pública, garantindo que as investigações respeitem toda a legislação alusiva aos povos indígenas", informou a nota da fundação, que informou ainda colocar-se "à disposição para contribuir com o que estiver no limite de suas atribuições e aguarda mais detalhes do caso conforme a evolução do trabalho dos órgãos competentes pela investigação".

Força Nacional está no Maranhão

Por causa de um atentado que matou dois índios Guajajara neste mês, o Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional de Segurança para o estado, para auxiliar na proteção aos povos indígenas nesta região do País. No último dia sete, um atentado a tiros na BR-226 deixou dois mortos e dois feridos.

Em novembro, em outro atentado, também na Terra Indígena Araribóia, o integrante do grupo Guardiões da Floresta Paulo Paulino Guajajara foi assassinado, também a tiros, após uma emboscada.