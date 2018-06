Manuela D'Ávila diz que prisão de Lula será denunciada como perseguição política na América Latina

A deputada estadual do Rio Grande do Sul e pré-candidata à Presidência da República pelo PC do B, Manuela D'Ávila, disse que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será denunciada como perseguição política em países da América Latina. "Estamos organizando uma agenda no Uruguai e na Argentina para denunciar o que está acontecendo", afirmou, em entrevista à rádio Brasil Atual.

Internacionalmente, a prisão do petista já acarretou a convocação de manifestantes para protestos na Espanha, Portugal, México e França, e a expectativa é que a ex-presidente Dilma Rousseff também faça denúncias sobre perseguição a Lula durante agenda na Europa e nos Estados Unidos, nesta semana.

Também presente na entrevista à rádio, o ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, ressaltou a declaração dada pelo atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, em Portugal, dizendo que a prisão de Lula seria uma mancha para o Brasil no exterior. "Espero que essa visão (de Gilmar Mendes) passe para outros ministros (do STF)", disse Amorim.

Para Manuela, a esquerda brasileira está muito ativa e precisa se unir neste momento. Além disso, a ideia é fazer com que o debate sobre a liberdade de Lula atinja os partidos liberais, por ser, a seu ver, uma infração jurídica. "Se existir 0,1% de chance de termos o Lula livre, vamos apostar nessa chance porque precisamos dele falando com o povo brasileiro", acrescentou.