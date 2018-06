Manifestantes iniciam protesto contra prisão de Lula em região central de Brasília

BRASÍLIA - Um grupo de militantes a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a se aglomerar na região central de Brasília, próxima à rodoviária, para protestar contra a prisão do petista. Além de petistas, há representantes da Contag, CUT, PCB e UNE no movimento que reúne cerca de 300 manifestantes.

A chuva atrapalhou um pouco o início da mobilização, que estava prevista para as 16 horas. Os manifestantes exibem faixa com dizeres como "Por Lula e pela democracia".

O ex-presidente está na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde apoiadores se aglomeram para o primeiro discurso de Lula após o pedido de prisão.